Zašto proizvođači Androida kloniraju "Notch", a ne i TrueDepth za Face ID?

Iako Apple nije prva tvrtka koja je dodala sustav prepoznavanja lica (Face ID) u pametne telefone, ali su prvi koji imaju TrueDepth revolucionarnu tehnologiju za poboljšanje točnosti skeniranja lica ugrađenu u selfie kameru koja se nalazi u neprirodnom usjeku uz vrh ekrana tzv. „Notch" površini.

Android proizvođači jako su zainteresirani za TrueDepth tehnologiju, ali trošak komponenata je visok. Trenutno VCSEL 3D modul senzora ima cijenu oko 50 dolara po jedinici. Prava sitnica za jedan Apple, ali za većinu proizvođača Android pametnih telefona je preveliki trošak.

Osim toga, Android proizvođači morali bi uložiti puno novca u razvoj odgovarajućeg softvera i algoritama, jer u protivnom morali bi se suočiti s patentnim barijerama ili imati nefunkcionalni modul.

Drugi problem je što ostale tvrtke poput Huawei, Xiaomi, Samsunga itd,. a koje imaju novaca za razvoj softvera, ne mogu kupiti kvalitetan VCSEL modul. Apple je rezervirao za sebe cjelokupnu proizvodnju sve do 2019. godine. Pitate se kako su to izveli? Kroz ekskluzivno partnerstvo s tvrtkama Viavi Solutions Inc i Finisar Ams AG, VCSEL strukturiranih svjetlosnih modula ("low-single-digit millions"). Kako bi osigurali dovoljnu količinu ključnih komponenti, Apple je u prosincu prošle godine najavio ulaganje u novu tvornicu Finisar u Sherman Texasu, gdje će se proizvoditi VCSEL senzori. Ali ne samo za Face ID, već i za prepoznavanje gesta te autonomna vozila.

Što je s drugim proizvođačima senzora ove vrste? Viavi Solutions Inc i Finisar Ams AG nisu valjda jedini proizvođači senzora? Da, nisu! Ali su najbolji u segmentu proizvođača pouzdanih VCSEL tehnologija koja se primjenjuje u pametnim telefonima. Gotovo ostalih proizvođača niti nema. Zato većina Android proizvođača pametnih telefona mora pričekati do 2019. godine kako bi duplicirala značajku 3D senzora. Vjerojatno će Samsung, prvi nakon Applea, ubaciti modul 3D senzora u svoj Galaxy S10.

U međuvremenu, istraživačka tvrtka Gartner, prognozira da oko 40 posto svih pametnih telefona isporučenih u 2021. će biti opremljen s nekom vrstom 3D tehnologije senzora.