Zašto se ne možemo probuditi ujutro?

Buđenje ujutro je nekima nemoguća misija - ne samo tinejdžerima, koji stvarno zbog ludovanja hormona u tijelu trebaju spavati najviše od svih, već i odraslim ljudima koji se jednostavno ne mogu natjerati na ustajanje.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Leicesteru objavili su istraživanje koje je otkrilo da postoji povezanost između ritma spavanja i buđenja te genetike. Koristili su vinske mušice koje se inače u genetici koriste kao zamjena za ljude, jer dijele 75 posto istih gena odgovornih za neke bolesti, s ljudima.

No znanstvenici su kažu da oni koji se ne mogu lako probuditi ujutro ili su noćne ptice, imaju veći rizik od bolesti poput moždanog ili srčanog udara, zatim gubitak libida, ali i veći rizik od prometnih nezgoda...

Liječnici tvrde da bismo svaku noć trebali spavati između sedam i devet sati. No, zahvaljujući genetici, kažu istraživanja, neki ljudi, bez obzira na to koliko umorni bili mogu ostati budni do dugo u noć i dići se kasno, a drugima više odgovara odlazak u krevet što ranije da se ujutro mogu probuditi rano.

Ovo može drastično varirati od osobe do osobe, a znanstvenici su sada otkrili da se uzrok toga krije - u genima!