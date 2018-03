Zašto se raspadaju brakovi?

Brak je odavno u krizi kao institucija, a i oni koji se uspiju ostvariti, u većini se raspadaju... barem tako govore suhe brojke - u SAD-u se 60-ih razvodilo oko sedam posto parova, a u Velikoj Britaniji 14 posto. Danas se godišnje u SAD-u raspadne 53 posto brakova, a u Velikoj Britaniji njih 42 posto.

Naravno, traže se razlozi, a ako mislite da su u većini nevjera ili novac - varate se.

Naime, većina modernih brakova raspada se zbog prevelikih očekivanja, tvrdi profesor socijalne psihologije na Sveučilštu Northwestern u SAD-u Eli J. Finkel u svojoj knjizi "The All or Nothing Marriage".

Glavna promjena koja se dogodila u odnosu na prošlo stoljeće je ta što ljudi sve češće ulaze u brak očekujući da će ih partner promijeniti na bolje,a to se najčešće ne dogodi, objašnjava Finkel.

"Dobro razmislite o tome što očekujete od veze i pokušajte otkriti jesu li ta očekivanja realna. Razgovarajte sa svojim partnerom o svemu i tražite kompromise. Ne zaboravite da i on ili ona također imaju svoja očekivanja od braka i od vas", poručio je Finkel svojim čitateljima.

Kazao je i kako ne treba tražiti za brak nekoga tko vas upotpunjava jer to u stvarnom životu ne postoji. Također, naglašava Finkel, apsolutno je pogrešno očekivati da vam vaš partner ili partnerica budu sve, a to ljudi danas čine.

Stoga, u brak uđite otvorenog srca, ali i očiju i ušiju...