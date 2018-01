Zašto toliko igramo video igre?

Kad vas pitaju zašto igrate igrice, što odgovarate? Najvjerojatnije - opuštaju me, no ako mislite da je to samo fraza, varate se jer je koristi većina ljudi u vašoj situaiji.

Naime, platforma Reycreo koja okuplja zaljubljenike u video igre provela je anketu među svojim korisnicima koja je otkrila razlog zbog kojeg ljudi najčešće igraju igrice.

Među najčešćim razlozima su naveli opuštanje i rješavanje stresa.

Samo 20 posto korisnika igra video jer su im zabavne, a 80 posto njih reklo je da za video igrama poseže kad se želi opustiti.

Oko 37 posto ispitanika nosi video igre sa sobom na putovanja, a 63 posto igra igrice i kod kuće i na poslu, kad im je potreban trenutak opuštanja, prenosi Indian Express.

Korisnici igraju između 15 i 18 igara dnevno, a na platformi provode oko 30 minuta svaki dan.