Zašto trebamo biti spontani?

Savjeti za uspjeh uvijek kreću od iste točke - pomno isplanirajte svoj dan večer prije, ujutro provjerite listu i promijenite ono što treba i tako ćete biti uspješniji nego do sada. To je istina, pogotovo za one koji nikad nisu planirali, no hoćete li biti i sretni? Znanstvenici odlučno tvrde - NE!

Naime, pomno planiranje dnevnih aktivnosti kvari raspoloženje i ne dopušta uživanje u dokolici, tvrde znanstvenici Sveučilišta u Saint Louisu.

Oni su u svom istraživanju utvrdili da planiranje slobodnog vremena utječe na emocije. Ljudi koji sastavljaju popise dnevnih aktivnosti ispočetka smatraju kako im to pomaže da sve stignu, a zapravo te svoje planove ostvaruju bez entuzijazma i gube interes za njihovo ispunjenje.

"Puno gubite kada planirate slobodno vrijeme", kaže jedna od autorica istraživanja Celine Malcon. Objašnjava da osobe koje se podvrgavaju striktnom izvršavanju planiranog, pretvaraju slobodno vrijeme u radno i zato im je teško ostvariti te planove.

Savjet - napravite okvirni plan i ostanite otvoreni na promjene...