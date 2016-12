Zašto vam Facebook može blokirati profil

Blokiran vam je profil na Facebooku? Nije rijetkost, događa se sve češće, a evo i razloga zbog kojih vam to vaša omiljena društvena mreža može napraviti.

Facebook ima prilično striktna pravila koja tumače na svoj način, pa pripazite da ne radite nešto od ovoga kako se ne bi našli u problemu.

1. Ne koristite pravo ime - da, Facebook je stvoren kako bi se tamo zvali Ivan Horvat, a ne Blesimetar Tupavčević. Ako prečesto mijenjati ime, postoji velika šansa da vam Facebook blokira profil, a vi se onda patite s njihovim formularima za odblokiravanje.

2. Profil vam je hakiran - ako vam netko probije lozinku u uđe u profil, to će najčešće napraviti kako bi zaspamao vaše prijatelje nekim mailovima, proširio viruse i slično. Facebook će blokirati profil čim primjeti takve aktivnosti, a vama ostaje mučno dokazivanje da to niste bili vi.

3. Previše zahtjeva za prijateljstvo - čak i ako ste stvarno novi na Fejsu, nije uputno odmah poslati zahtjeve za prijateljstvo svim znanim, polu-znanim i sličnim osobama, jer će Facebookov algoritam to shvatiti kao spam.

4. Često vam odbijaju zahtjeve za prijateljstvo - kao nastavak gornje priče, to vam se može dogoditi ako poželite postati član stranica i grupa koje zahtijevaju autorizaciju administratora, a često vas odbiju. Opet će Facebook pomisliti da ste spamer.

5. Spamanje - previše istih poruka na puno adresa i eto muke s Facebookom, jer njih iskreno boli briga što ste vi odlučili pozvati pola grada na tulum na Jarunu ...

6. Dva ili više profila - svi imaju par profila, najčešće tinejdžeri koji ih otvaraju češće nego vrata od kupaonice. Facebook u svojim pravilima jasno kaže da smijete imati jedan profil, pa ako vas provale da imate više, blokirat će ih sve.

7. Pornografija - naravno da će jako malo ljudi stavljati eksplicitnu pornjavu na svoj profil, no nekad je dovoljno spomenuti to u statusu pa da vas blokiraju (pitajte nas, dva puta nam se to dogodilo, za potpuno nevine postove i članke na portalu).

8. Vrijeđenje na nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj osnovi - ako ste manje tolerantna osoba koja rado dijeli svoje raznofobne stavove uz pokoju balkansku psovku, vjerojatno ste već upoznati s ovom odredbom, ako niste - razmislite prije nego što nekog pošaljete u rodno mjesto.

9. Reklamiranje - ne diraj Zuckyjeve pare, mogao bi se nazvati odjeljak u kojem naširoko piše o tome što Facebook misli da je reklamiranje za novac na vašim stranicama.

10. Tek toliko da znate, možete se učlaniti u najviše 200 grupa. Pa ako ste baš tako jako društveni, pripazite na brojku.