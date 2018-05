Zašto žene žale nakon seksa za jednu noć - a kada ne

Seks za jednu noć frajerima je san, ženama često noćna mora, no i jedni i drugi nakon njega ponekad osjećaju grižnju savjesti. No, kad to žene ne osjećaju?

Manja je vjerojatnost da će mlade žene požaliti seks na jednu noć ako su ga onesame inicirale i ako je iskustvo bilo dobro, rezultati su novog istraživanja provedenog na Sveučilištu za znanost i tehnologiju u Norveškoj i Sveučilištu u Teksasu.

Sudjelovali su studenti s oba sveučilišta, a odgovarali su na pitanja o osjećajima koje povezuju sa seksom na jednu noć. Istraživanje je obuhvatilo 547 norveška i 216američka studenta, a svi su bili heteroseksualci mlađi od 30 godina.

Cilj je istraživanja bio otkriti zašto žene češće od muškaraca požale seks na jednu noć.

Rezultati su pokazali kako osjećaj brige, gađenja i pritiska igraju veliku ulogu u povećanju osjećaja žaljenja, dok su zadovoljstvo, seksualna kompetencija i preuzimanje inicijative u seksu na jednu noć taj osjećaj smanjili.

Jedan od znanstvenika koji je provodio samo istraživanje, profesor David M. Buss sa Sveučilišta u Teksasu, izjavio je kako žene koje iniciraju seks imaju zdravu seksualnu prihologiju te su maksimalno ugodne sa svojom seksualnošću. Također, žene koje iniciraju seks posjeduju maksimalnan izbor pri biranju partnera s kojim žele biti.

Zaključno, imaju manje razloga za žaljenjem s obzirom na to da su same birale.

Uz to, istraživanje je pokazalo kako američki studenti imaju manje iskustva sa seksom na jednu noć u usporedbi s njihovim norveškkm kolegama, no razlozi za žaljenjem nakon njega jednaki su i kod jednih i kod drugih.