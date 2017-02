Završen treći Whisky sajam

U zagrebačkom Plaza Event Centru završilo je treće izdanje Whisky sajma ZG017 koje je okupilo više od 2000 zaljubljenika u whisky. Najveći broj izlagača do sada posjetiteljima je na izbor ponudio više od 100 whiskyja koje su mogli kušati po promotivnim cijenama.

Da ove godine sve bude u znaku rekorda, pobrinulo se i više od 200 posjetitelja čak 10 radionica i masterclass radionica na kojima su mogli bolje upoznati svoje omiljeno piće. Ljubitelji gina također su došli na svoje jer ih je u Gin corneru čekalo niz izvrsnih ginova koji su se mogli piti u raznim kombinacijama s tonicima i aromatičnim dodacima.

Najveći broj posjetitelja do sada svjedoči sve većoj popularnosti whiskyja u Hrvatskoj, a drugu godinu zaredom među najtraženijim su bili single malt whiskyji koje Hrvati očito jako vole. Jako su traženi bili i Highland Park 18YO, Ardbeg Corryvreckan i Booker's Bourbon. Jedna od sajamskih atrakcija definitivno je bio i jedan od najskupljih whiskyja na svijetu. Prvi i za sada jedini u cijeloj regiji, Glenfiddich 50 izložen na sajmu u izložbenom prostoru ekskluzivnog uvoznika G3 Spirits vrijedi više od 230.000 kuna, a u vlasništvu je šibenskog D-Resorta. Sudionici VIP Experiencea mogli su probati i vrlo hvaljeni tajvanski whisky Kavalan Sherry Cask, a na jednoj od sajamskih radionica mogao se kušati izuzetno rijedak Port Ellen iz 1976, jedan od najtraženijih whiskyja na svijetu otkako je destilerija zatvorena početkom osamdesetih. Na sajmu je prvi put održana i aukcija otvorenih whisky boca na kojoj su se posjetitelji mogli nadmetati i kupiti neki od vrhunskih whiskyja u ponudi za svoju kućnu kolekciju. Primjerice, Nikka Tsuru, raritet kojeg je gotovo nemoguće pronaći na hrvatskom tržištu, na sajmu je bio u ponudi po cijeni od 1.462 kune, a na aukciji je whisky sretni kupac nabavio za 952 kune.

Svoju ponudu na sajmu su predstavili Acrobat (Auchnagie, Jericho, Stratheden, The Hive...), Badel 1862 (Nikka from The Barrel, Nikka Tsuru, Nikka Yoichi, Dewars...), Coca-Cola Hellenic Adria (Jack Daniel's, The Macallan, Highland Park, Woodford Reserve...), Fine stvari (Big Peat, Scallywag, The Epicurean, Tullibardine...), G3 Spirits (Glenfiddich, Grant's, Tullamore, The Balvenie...), Miva (Glenmorangie i Ardbeg), Pernod Ricard (Ballantine's, Jameson, Chivas Regal, The Glenlivet...), PPD Croatia (Johnnie Walker, Dimple, Lagavulin, Bushmills...) i Stock (Connemara, Laphroig, Booker's, Jim Beam...).

Gin Corner ponudio je neke od najpoznatijih svjetskih gin brandova kao što su Beefeater, Bombay Sapphire, Darnley's Spiced Gin, Gin Mare, Hendrick's, Martin Miller's, Monkey 47, Plymouth, Star of Bombay, Tanqueray London Dry, Tanqueray Ten i William Chase. Destilerija Brigljević je predstavila Flying Cat, prvi hrvatski craft gin koji su ljubitelji gina po prvi put mogli isprobati na sajmu. Prva serija od samo 150 boca već je gotovo rasprodana pa je sajam bio idealna prilika za kušanje ovog jedinstvenog gina.

Treće izdanje Whisky sajma ZG017 još jednom je u Zagrebu okupilo brojne ljubitelje whiskyja koji uživaju u prilici da na sajmu isprobaju brojne whisky brandove po pristupačnim cijenama, ali i nauče nešto više o svom najdražem piću. Organizatori sajma su Mozaik Grupa, Eventa01 i Promologistika.

