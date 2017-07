Završilo veliko EXITovo Ljeto ljubavi

S prvim jutarnjim suncem iznad Jadranskog mora, s čije modre površine u laguni Stella Maris je prije sedam tjedana sve i počelo, jučer se na budvanskoj plaži Jaz i službeno završilo veliko regionalno EXIT Ljeto ljubavi 2017!

Bio je to jedan od najvećih festivalskih poduhvata još od izvornog ljeta ljubavi 1967. godine kada su prije pola stoljeća i nastali prvi suvremeni glazbeni festivali, a službena proslava 50. godišnjice u organizaciji EXIT Tima, ovog je ljeta okupila preko 350.000 ljudi iz više od 90 zemalja svijeta na čak četiri uzastopna festivala, Sea Star u Hrvatskoj, Revolution u Rumunjskoj, EXIT u Srbiji i Sea Dance u Crnoj Gori.

Čak 15 festivalskih dana na više od 60 različitih pozornica i zona ugostilo je više tisuća umjetnika među kojima su The Killers, Liam Gallagher, The Prodigy, Years & Years, Fatboy Slim, Sean Paul, Jason Derulo, Rag'n'Bone Man, Nina Kraviz, Roisin Murphy, John Newman, Solomun & Dixon, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner, Hardwell, Alan Walker, Robin Schulz, Duke Dumont, Jamie Jones, Jake Bugg, Jesus and Mary Chain, Rudimental, Noisia, Pendulum, Modestep, Black Sun Empire, Lost Frequencies, Ellen Allien, Paula Temple & Rebekah, Red Axes, Princess Nokia, The Damned, Bjarki, Nicole Moudaber, Black Coffee, Dax J, Amelie Lens, Charlotte de Witte, SNTS, Antigone & Francois X, Mind Against i brojni, brojni drugi!

Ovakav popis izvođača, ugledni svjetski mediji prozvali su "blockbuster headlinerima" a "liste želja" suvremene publike, a da se duh izvornog ljeta ljubavi uspio obnoviti među ljudima, najbolje govore reakcije pune najfinijih emocija koje su nastale već na prvom događaju u ovom gigantskom nizu, na Sea Star festivalu u Umagu, od 25. do 28. svibnja.

Nakon što je EXIT Festival bio prvi događaj koji je masovno okupio mlade u regiji poslije sukoba iz 90-godina prošlog stoljeća, prvi dolazak Exita u Hrvatsku izazvao je veliku pažnju, a topli prijem na koji je naišao EXIT Tim bio je izuzetno emotivan od prve objave do same završnice festivala koji su zajedno realizirali ljudi iz svih djelova nekadašnje Jugoslavije.

Sam festival simbolično su otvorili vaterpolisti iz sve četiri zemlje EXIT Ljeta ljubavi koji su plivajući k centru lagune pokrenuli vodeni hologram s projekcijom koja je označila 50. godina od izvornog Ljeta ljubavi iz 1967. O uspjehu Sea Star festivala kojeg je posjetilo više od 50.000 ljudi, dovoljno je reći da se u odnosu na prvobitni plan, kapacitet festivala povećao trostruko, a broj pozornica i zona uduplao, dok je party zagrijavanja izrastao u dodatni i službeni festivalski dan! I sljedeći, Revolution festival, koji se održao u rumunjskom gradu Temišvaru od 1. do 3. lipnja, nošen novom energijom EXIT Ljeta ljubavi, povećan je za dodatni dan i nove zone, a posjetilo ga je dosad rekordnih 20.000 fanova!

EXIT festival kao centralni događaj od 5. do 9. srpnja, prirodno je bio i najveći od svih s 215.000 posetitelja, što je ujedno i novi rekord festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi. Društveni mediji i dalje bruje o ovogodišnjem, po ocenama mnogih i najboljem festivalskom izdanju, o čemu govori i podatak da je službenu festivalsku Facebook stranicu tijekom događaja pratilo rekordnih osam milijuna ljudi širom svijeta! Da će ovo biti posebno izdanje, moglo se naslutiti već po ceremoniji otvaranja, koja je na glavnoj pozornici okupila jednog od vodećih motivacijskih govornika Nika Vujičića, Zaštitnike vode iz indijanskog plemena i društvenog pokreta Standing Rock, nakon čijih emotivno nabijenih govora i poruke da nikad ne smijemo odustati od svojih snova, duh 60-tih se vratio i kroz izvođenje pjesama iz mjuzikla "Kosa" sa preko 30 aktera na sceni!

Zvijezde Exita kući su ponijele pregršt emocija, a Liam Gallagher, poznat po oštrom jeziku koji ne štedi nikoga, na Twitteru je napisao da je "EXIT festival u Novom Sadu jedan od najboljih festivala na ovoj planeti", pri tom uputivši komplimente publici nazvavši je "biblijskom"!

Najneverojatnije zatvaranje u povijesti Exita imala je Nina Kraviz čiji nastup je po reakcijama publike zvučao više kao stadionski rock spektakl uz frenetično skandiranje njezinog imena. Nakon ovog izuzetno emotivnog iskustva, Nina je poslije ostala još satima na tvrđavi, a na svojim društvenim mrežama je danima objavljivala fotografije i video klipove s nastupa na mts Dance Areni, koju je prozvala "jednim od najmagičnijih plesnih podija na cijelom svijetu"!

Finale ovakvog festivalskog niza dovelo je EXIT Ljeto ljubavi ponovo na obalu tirkiznog Jadranskog mora, na grandioznu plažu Jaz u Crnoj Gori gdje se od 13. do 15. srpnja održao četvrti po redu Sea Dance festival. Nakon što su energetsku ljestvicu iz noći u noć dizali vrhunski showmakeri John Newman i Fatboy Slim, pobjednički pehar podigao je jamajkanski superstar Sean Paul, koji je temperaturu na prepunoj glavnoj pozornici doveo do točke usijanja, s repertoarom hitova koji se ne skidaju sa vrha svjetskih top lista! Ovakvu, 15. po redu noć ovogodišnjeg EXIT Ljeta ljubavi, prema jutru i spektakularnom izlasku sunca iznad Jadrana, povela je nova svjetska techno superzvijezda Amelie Lens. Temperamentnoj Belgijanki pripala je čast da publiku širom svijeta pozove na novo okupljanje sljedeće godine i s tim pozivom ujedno stavi točku na vanvremenski uspjeh jednog od najvećih festivalskih poduhvata još od povijesnog ljeta ljubavi 1967. pa sve do danas, do ovogodišnjeg EXIT Ljeta ljubavi 2017. godine.