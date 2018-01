Zdenka Kovačiček & Valerija Nikolovska pripremaju veliki tribute to Janis Joplin - Vintage Industrial

Jedna jaka ženska večer sprema se u Vintage Industrialu 20. siječnja kad će žena za sva vremena, Zdenka Kovčiček preuzeti stage ulogu legendarne Janis Joplin uz pomoć odlične vokalistice Valerije Nikolovske, a u pratnji Blues Company benda (Branimir Bogunović - Pif git/voc, Tomas Krkač bas/voc, Krešo Randić bubnjevi i Danko Krznarić klavijature/voc) izvesti najveće pjesme koje je vječna 27-godišnjakinja Janis ispjevala.

Janis Joplin proglašena je najboljom blues-rock pjevačicom u povijesti. Još i danas njezine snimke zvuče fantastično kao i njezin glas. Brojni hitovi ostali su i danas popularni među publikom kao dokaz njezine bogate karijere koja je tragično završila 1970. godine.

Njezinu glazbu dočarat će nam na koncertu Zdenka Kovačiček koja ima sličnu karijeru kao i Janis jer je također proglašena našom najboljom rock-jazz pjevačicom. Zdenka je glumila u stotinjak prestava Love Janis, u Komediji i na gostovanjima, čime je popularizirala njezinu glazbu i ponovo zainteresirala publiku za njezine hitove. Poznata je i njezina legendarna interpretacija pjesme Klik tema br. 1, koju je izvela na Boom festivalu zajedno s grupom Nirvana 1973. godine, a izvedena je u stilu Janis Joplin.

Janis Joplin je u početku bila pjevačica grupe Big Brother & Holding Company, a kasnije je radila samostalno. Njezina verzija pjesme "Me and my Boby Mcgee" postumno je dospjela na prvo mjesto američke top-liste singlova.

Predstavljali su je kao bjelkinju s glasom crnkinje. Njezin uzor bila je crna kraljica Bessie Smith, najveća jazz i blues pjevačica svih vremena koja je također tragično preminula 26. rujna 1937. godine nakon prometne nesreće i gubitka krvi jer su je odbili prihvatiti u obližnjoj bolnici za bijelce.

Janis Lyn Joplin rođena je 19. siječnja 1943. godine u bolnici St. Mary Hospital u gradu Port Arthur u američkoj državi Teksas. Janis je imala brata Michaela i sestru Lauru. Janis je bila povučena djevojčica i nije se voljela igrati s djecom iz susjedstva.

Zbog svoje nesposobnosti da se uklopi i da ispuni očekivanja tamošnje konzervativne zajednice, Janis je već u ranijoj mladosti doživjela brojne traume, poteškoće i nezadovoljstvo koje će ju pratiti tijekom života. Pohađala je srednju školu Thomas Jefferson High School, gdje je najviše interesa pokazivala za umjetničke predmete, posebice slikanje.

Već je sa 17. godina odlučila postati pjevačica, a poslije škole je radila kao konobarica u lokalnoj kuglani kako bi zaradila novac za kartu u Kaliforniju. Slobodno vrijeme je provodila u društvu svojih uličnih prijatelja Jima Langoda i Granta Lyonsa, koji su je prvi upoznali sa svijetom bluesa.

Najbolji umiru mladi - tako otprilike glasi popularna rock' n' roll poslovica. Janis Joplin se ubraja u Klub 27, glazbenike koji su preminuli napunivši 27 godina života.



DISKOGRAFIJA:

1967. Big Brother and the Holding Company

1968. Cheap Thrills

1969. I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!

1971. Pearl