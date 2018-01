Želite postati milijunaš? Trebat ćete promijeniti 200 navika!

Tko želi biti milijunaš? Da postavite ovakvo pitanje u školi, vjerojatno bi ama baš sva djeca digla ruke, u srednjoj bi se našlo par filozofa koji bi spominjali sreću i ispunjenje, na faksovima tako-tako, dok bi u odrasloj populaciji postotak opet skočio u nebesa.

No, nije to tako jednostavno, koliko god vam prodavali spin o tome da - možete sve što poželite. Ne možete, to vam je valjda jasno do sada...

Pa zašto, pobogu? Odgovor na to pitanje potražio je Thomas Corley koji je pet godina proučavao navike 233 milijunaša diljem svijeta i navike 128 siromašnih osoba. Definirao je čak 200 dnevnih navika koje razlikuju siromašne od bogatih.

Otkrio je što je to zajedničko milijunašima i u čemu se razlikuju od siromašnih ljudi te svoje istraživanje pretočio u knjigu "Rich Habits - The Daily Success Habits of Wealthy Individuals" koja je postala bestseler.

Otkrio je da su milijunaši najaktivniji ujutro. Neki od njih bude se već oko četiri sata te meditiraju, vježbaju, rješavaju zadatke i čitaju. Najviše ih meditira, a i čitanje članaka i knjiga za njih je vrlo bitno jer tako šire svoje znanje.

Što se tiče interneta, ne čitaju crnu kroniku niti depresivne vijesti, već vedre i motivacijske članke kojima dižu svoje raspoloženje i energiju.

Sve nam se čini da imaju pravo...