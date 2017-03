Želite lakše zatrudnjeti? Prestanite piti kavu

Znanstvenici vjeruju da su otkrili zašto konzumiranje kave otežava pokušaje žene da zatrudni. Kofein, snažan stimulans iz kave, onemogućuje prijenos jajašca iz jajnika do maternice. Prijašnja su istraživanja pokazala da konzumiranjem previše kave dolazi do izravnog negativnog djelovanja na reproduktivni sustav žene. Najnovije istraživanje, koje je obuhvatilo čak 9.000 žena, dokazalo je da preko četiri šalice kave na dan smanjuje šanse da žena zatrudni za jednu četvrtinu.

Međutim, pravi razlog zbog kojeg se to događa bio je nepoznat do danas. Nove analize provedene nad miševima ukazuju na to da kofein inhibira kontrakcije jajovoda preko kojih se jajašca prenose do maternice.

Ovaj stimulans deaktivira specijalizirane stanice u zidovima jajovoda, a upravo te stanice koordiniraju valove kontrakcija koji pomjeraju jajašce prema maternici. Voditelj istraživanja Sean Ward sa Sveučilišta Nevada iz Rena u SAD-u, kazao je kako ova saznanja daju uzbudljivo objašnjenje zašto žene kavopije teže zatrudne. Detalji istraživanja objavljeni u britanskom Časopisu za farmakologiju (Journal of Pharmacology).