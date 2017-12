Željezni tron iz Game of Thrones stigao na Fuliranje

Fuliranje vas poziva u Začarani grad Here Be Dragons na uzbudljivu izložbu čuvenog trona iz kultne HBO serije Game of Thrones.

Svoje mjesto na tronu moći ćete zauzeti od 22. prosinca 2017. do 1. siječnja 2018., a dolazak trona na Fuliranje kao i projekt Here Be Dragons Začarani grad podržava HBO GO, online streaming video usluga putem koje možete gledati najbolje serije, hit filmove i crtiće.

Na HBO GO uslugu možete se direktno pretplatiti na web stranici hbogo.hr, a za sve nove korisnike ova usluga je besplatna u trajanju od mjesec dana. Blagdani su idealno vrijeme za uživanje uz sve epizode Game of Thronesa, Westworlda, Tabooa i mnogih drugih hit serija, kao i svih 8 filmova Ratova Zvijezda. Uz to, svi korisnici usluge HBO GO, kao i novi pretplatnici ostvaruju 15% popusta na bilo koji proizvod iz Here Be Dragons fan shopa na Fuliranju, u koji možete svratiti nakon fotkanja na tronu.

U Here Be Dragons fan shopu upoznajte i članove Ministarstva magije Hrvatska koji će vam reći sve o raznim predmetima koje tamo možete i kupiti, a iz poznatih serijala kao što su Game of Thrones, Star Wars, Harry Potter i mnogi drugi. U fan shopu vas očekuju i Wonder Woman i Batman u prirodnoj veličini.