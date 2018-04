Žene više vole provoditi vrijeme s prijateljicama nego s partnerima

Vjenčati se s voljenom osobom jedan je od najboljih osjećaja na svijetu, no provođenje velike količine vremena s istom osobom mora s vremena na vrijeme dovesti do sukoba. Upravo zato, potrebno je malo se „ispuhati", a to najbolje činimo u društvu prijateljica.

Dakako, to ne znači da ćemo s njima dijeliti baš sve privatne stvari, ali važnost ženskog druženja nikako se ne smije umanjiti.

Postoji čak i istraživanje kojim je dokazano da više od 50% udanih žena radije provodi u društvu prijateljica nego svojih supruga.

U Velikoj Britaniji ispitano je 1 517 žena, a više od polovice njih tvrdi da se radije druži s prijateljicama, nego s partnerom, a razlozi tome vrlo su zanimljivi, a možda više govore o muškome partneru nego o ženama.

Zašto žene preferiraju društvo najboljih prijateljica? Rezultati istraživanja iskazani su u postotku žena koje o određenoj tvrdnji dijele isto mišljenje.

1. S njima mogu razgovarati o bilo čemu (57%)

2. One više slušaju (45%)

3. Mogu im se reći stvari koje se ne mogu reći partneru (44%)

4. Volimo iste stvari (41%)

5. S njima možemo plakati od smijeha (39%)

6. S njima možemo biti tko jesmo (29%)

7. Dulje se poznajemo i imamo više zajedničkih iskustava (29%)

8. Nude bolje savjete (28%)

9. Manje nas ljute (26%)

10. Imamo više zajedničkih karakteristika (25%)

11. One imaju bolji smisao za humor (19%)

12. Zajedno se možemo opustiti i ludovati (18%)

Ono što se iz dvanaest nabrojenih točaka može zaključiti jest da bi muškarci trebali biti obzirniji prema karakteru i potrebama partnerica, kako bi se one u svakom trenutku osjećale ugodno u njihovom društvu.