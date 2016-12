Žestoki Repetitor vraća se na INmusic festival!

Mladi i energični Repetitor miljenici su publike u regiji, a u posljednjih nekoliko godina samouvjereno koračaju i prema internacionalnom uspjehu. Iza njih su svirke na brojnim velikim i cijenjenim europskim festivalima, gostovanja u Kini, Rusiji te europska turneja.

Nakon izrazito uspješnog debitantskog albuma "Sve što vidim je prvi put" snimljenog 2008. godine i njegovog jednako uspješnog nasljednika "Dobrodošli na okean" izdanog četiri godine kasnije, Repetitor će publici INmusic festivala #12 prezentirati svoj svježi studijski uradak - "Gde ćeš". Na novom albumu, Repetitor njeguju već prepoznatljiv zvuk koji je teško smjestiti u žanrovske ladice, a nastao je kao mješavina rock'n'rolla, post-punka, noisea i svega između.

Kao i njegovi prethodnici, "Gde ćeš" je odlično prihvaćen te se i kritičari i publika slažu u jednom; i nakon deset godina Repetitor su jednako žestoki, siloviti, beskompromisni i jedinstveni kao i na početku karijere, a njen nastavak bez sumnje će biti jednako uzbudljiv.

Nastup Repetitora na INmusicu #12 prvo je najavljeno gostovanje u sklopu cijenjenog Europavox projektačiji je INmusic festival ponosan partner. Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Ovaj ambiciozni europski projekt okuplja sedam europskih zemalja (Francuska, Italija, Njemačka, Belgija, Austrija, Grčka, Litva, Hrvatska) i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Dvanaesto izdanje INmusic festivala za koje su već potvrđeni prvi izvođači - Arcade Fire, Alt-J, Michael Kiwanuka, a kojima se pridružuje i fantastični Repetitor, održat će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom jezeru Jarun uz potporu Ožujskog piva kao powered by sponzora te OTP banke koja na festivalu omogućava beskontaktno plaćanje.

Blagdanski paketi INmusic festivala, koju uključuju najpovoljniju trodnevnu festivalsku ulaznicu, vaučer OTP banke s pologom od 100 kuna, dvije limenke Ožujskog piva i posebno dizajniranu festivalsku majicu, u prodaji su putem službenog web shopa INmusic festivalaili u Dirty Old Shopu u Zagrebu po cijeni od 369 kuna (+troškovi dostave za kupnju putem webshopa) do 31.12.2016. ili do isteka zaliha. Festivalske ulaznice za INmusic #12 dostupne su putem službenog festivalskog web shopa, po cijeni od 299 kuna (+ troškovi transakcije) za trodnevnu festivalsku ulaznicu, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne po cijeni od 200 kuna (+ troškovi transakcije).