ZG premijera filma Nevidljive

Nakon uspješne promocije pune emocija HRT-ova dokumentarnog filma Nevidljive koji je premijerno prikazan 1. ožujka u osječkom kinu Urania u organizaciji Udruge Pobjede, Prijatelji životinja pozivaju i na njegovo premijerno prikazivanje u Zagrebu!

Ulaz na projekciju filma je besplatan, a svi koji žele iskoristiti ovu jedinstvenu prigodu i pogledati Nevidljive na velikom platnu mogu to učiniti u samom centru Zagreba u utorak 6. ožujka 2018. u Art-kinu Grič, Jurišićeva 6. Projekcija filma počinje u 19:30 sati.

Zašto Nevidljive?

Scenaristica i redateljica filma, Andrea Čakić, objašnjava: „One su svuda oko nas, samo što ih ne primjećujemo jer su nevidljive, prikrivene. One sada imaju drugi oblik; oblik hrane, odjeće, kozmetike... zato i ne znamo da su tu. One su naše sugrađanke jer žive iza zidova industrijskih farmi na periferiji naših gradova, iza onih visokih zidova, a mi ih nikada ne vidimo jer izlaze samo jednom... I u ovom filmu one će ostati više manje nevidljive jer iza tih zidova ne dopušta se snimanje, ne dopušta se suosjećanje. Zato će za Nevidljive govoriti ljudi koji su ih odlučili vidjeti, ne kao proizvode, već kao svjesna bića koja pate, raduju se i žele živjeti, baš kao i mi. Protagonisti dokumentarca ispričat će nam kako uspijevaju bez konzumiranja životinjskih proizvoda biti vrhunski sportaši, putovati po svijetu, uživati u hrani i svojem životu poštujući tuđi."

Otvorimo oči i progledajmo, učinimo one koje su dale svoj život u službu našeg konformiteta i ustaljenih životnih navika koje tako teško mijenjamo vidljivima svima! To je najmanje što možemo za njih učiniti.

Više informacija o filmu na www.prijatelji-zivotinja.hr.

Kako pomoći nevidljivim životinjama može se saznati na www.veganopolis.net.

Na filmu su radili: scenaristica i redateljica Andrea Čakić, montažerka Iva Blašković, snimatelji Damir Bednjanec i Darko Halapija, producent Mate Čuljak, glazba Pere Ištvančić.