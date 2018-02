„Život ili smrt“ - Napeti krimić pun intriga koji će vas oduševiti

Odrastati u klimavim obiteljskim situacijama najčešće rezultira klimavim životom pojedinaca što zaista nije jednostavno. Audie je na žalost bio točno taj kojemu će se život ispisati na jedan od težih načina.

Nakon oružane pljačke Audie završi, ni više ni manje nego, u zatvoru. To je, tako rečeno, tipičan životni ishod jednom problematičnog mladog dečka. Međutim, je li ta problematičnost bila samo mladenačka ludost ili ozbiljan problem u njegovom životu?

Bilo kako bilo, naš glavni antijunak u zatvor ulazi sa težinom od pet milijuna dolara za koje nitko ne zna gdje su. Osim novčane težine Audie na sebi nosi i smrt četvero ljudi od kojih su dvojica bili sudionici pljačke te zbog toga mora odslužiti deset godina zatvorske kazne. Tokom svog boravka u zatvoru ne progovara ni riječi o pljački a kamoli o novcu koji nitko nikada nije pronašao iako se učinilo sve što se moglo kako bi plijen bio vraćen u sigurne ruke. Prijetnje, tučnjave, pokušaji ubojstva... to postaje Audieova svakodnevica i to ne samo od strane drugih zatvorenika nego i od strane zaštitara. Svi žele znati koju tajnu on nosi sa sobom i zašto ju nitko ne može izvući iz njega.

Izdržat će deset godina bez i jedne žalbe, ali nestat će točno večer prije puštanja na slobodu. Što ponuka osobu da jedan dan prije puštanja na slobodu nestane iz svoje ćelije i odluči na bijeg u slobodu? To samo Audie zna.

Tada priča tek kreće. Svojim misterioznim bijegom otvara još više pitanja kod svojim neprijatelja te potjera za njim postaje 'lokalno ludilo'.

Ovaj kriminalistički roman odvest će vas u drhtavu avanturu s koje nećete moći skinuti pogled sve do zadnje riječi. Dodijeljena mu je nagrada CWA Gold Digger 2015. godine a svaki trenutak ovoga fantastičnog krimića potvrdit će vam zašto je ovo upravo taj roman koji morate pročitati ako volite mistične avanture!

Uđite u intrigantan um lika koji sa sobom nosi tajnu koja pokreće stotine ljudi i saznajte kojim je putem Audie zapravo krenuo.