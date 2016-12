Zlatna groznica trese gledatelje Discovery Channela

Zlato. Metal koji nas fascinira već desetljećima. Simbol želje, raskoši, pohlepe i moći. Zato nije ni čudo da je Zlatna groznica najgledaniji serijal Discovery Channela. Nova, sedma sezona, započinje s prikazivanjem u ponedjeljak, 2. siječnja u 22:00. A što očekuje gledatelje?

S dolaskom još jedne zime u Klondike, u novoj sezoni rudari će se odlučiti na još veće rizike u nadi da će pronaći više zlata nego ikada prije. No, ne donosi svaki rizik veliku dobit. Potraga za zlatom je težak posao u kojem jedan pogrešan potez ekipu može koštati milijune dolara.

Parker Schnabel, 21-godišnji rudar, vraća se nakon rekordne zlatne sezone. Tužan je to početak za Parkera nakon što je izgubio svog voljenog djeda i mentora Johna Schnabela. Parkerovo vodstvo će biti na testu dok se nosi s mnogim promjenama u svom životu. U Klondikeu mu se pridružila i nova djevojka, Australka Ashley Yule, pa će ova sezona zasigurno biti kao nijedna druga za Parkera. Njegov glavni plan je uložiti sve u pokušaju ostvarivanja najvećeg profita do sada. Odlučio se na najveću investiciju u povijesti svojeg rudarenja za zlatom. Parker je naime naručio 600.000 dolara vrijedan sustav za ispiranje rađen po narudžbi. No, hoće li to biti dovoljno da pobijedi svog najvećeg rivala Todda Hoffmana?

U međuvremenu, Todd Hoffman se odlučuje na rizik, okreće leđa Klondikeu i seli cijelu operaciju u Oregon. Todd je u potrazi za velikim grumenima zlata u High Bar rudniku, koji se nalazi visoko u planinama. U novoj sezoni Todd postavlja ambiciozan cilj, 142 kilograma zlata do kraja sezone, što je ujedno 57 kilograma više od njegovog najboljeg ukupnog rezultata ikada. No, s prvim rezultatima daleko ispod očekivanja, Todd se počinje pitati je li napravio golemu pogrešku. Može li ova sezona označiti kraj za Hoffmana i njegovu ekipu?

Legendarni rudar Klondikea Tony Beets, poznatiji kao "The Viking", ulaže 2 milijuna dolara u novi bager - dvostruko veći od prvog. Prošle godine ljudi su mislili da je lud ulažući u svoj prvi bager, no Tony se nada kako će još jednom postići nemoguće.