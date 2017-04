Znakovi da imate prijatelje za vječnost

Prijatelji su sjajna stvar u životu, jer ih biramo sami i moramo u njih uložiti određeni trud da ih imamo zauvijek, jer oni su tu baš kad nam trebaju - u dobru i u zlu, kad su dani sunčani ili oblačni, raspoloženje odlično ili tmurno...

Naravno, pritom mislimo na one stvarne, životne prijatelje s kojima sjedite na kavi, koji vas drže za ruku kad ste tužni i kuhaju vam kavu, tulumare s vama na svakom važnijem datumu i koji će doći u ponoć ako treba nešto, ne one koji će vam lajkati objave ili stavljati tužne emotikone.

Stoga, nije loše znati prepoznati znakove da ste pronašli prijatelja koji će biti baš takav, uvijek tu za vas (i vi za njega/nju), zauvijek povezani neraskidivim odnosom međusobnog poštovanja i ljubavi.

Iskrenost - s pravim prijateljima nema pretvaranja, uvijek sve ide izravno u glavu i bez uvijanja, ma kakve okolnosti bile.

Neslaganja - to vam je sasvim OK jer se ne morate slagati u svemu, no zbog toga ne treba doći do svađa i raspada prijateljstva.

Razumijevanje - možete vi u nekim dijelovima života živjeti na različitim krajevima svijeta, no to ne znači da više niste prijatelji: kad se prvi put sretnete nakon duge razdvojenosti, bit će kao da nikada niste ni rastali.

Tišina - da, pravi prijatelj može šutjeti s vama cijelu večer i to na način da vam bude ugodno i jednom i drugom, a što je najbolje, sam zna da se mora tako ponašati.

Uvažavanje - da, on/a voli jedno, vi drugo i oko toga nema razgovora, prihvaćate se međusobno sa svim manama i vrlinama.