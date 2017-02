Znanstvenici na tragu telepatije?

Telepatija je jedna od onih supermoći koje bi svi željeli imati, a mašta bi uskoro postati stvarnost - barem prema riječima brazilskog znanstvenika Miguela Nicolelisa, koji posljednih desetak godina testira telepatske teorije uz pomoć majmuna.

Na temelju svojih istraživanja on je došao do zaključka kako bi ljudi uskoro mogli komunicirati bez upotrebe riječi, i to spajanjem svojih mozgova.

"Postavili smo implantante u mozak tri različita majmuna, postavili ih u odvojene sobe i postavili im zadatak kontroliranja virtualne ruke na zaslonu ispred njih. Jedini način da obave zadatak bio je kroz suradnju, i do nje je stiglo. Sinkronizirali su se i napravili svojevrsni supermozak, koji im je pomogao obaviti zadatak", objasnio je Nicolelis.

Osim toga, sličan eksperiment su izveli i sa četiri štakora, a rezultati su bili slični. U čak 61 posto slučajeva štakori su tijekom testova sinkronizirano razmišljali kao jedan.

Ipak, testovi na majmunima i štakorima ne mogu predvidjeti kako bi eksperiment funkcionirao kad bi u glavnim ulogama bili ljudi, jer mozak čovjeka ipak je mnogo kompleksniji.

Potencijal društvenog razvitka u slučaju uspješnog ishoda na ljudskim subjektima doista je nezamisliv. Što bi se dogodilo spajanjem najvećih umova današnjice u jedan 'supermozak', možemo samo nagađati.