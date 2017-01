Znate li da postoje seksualne fobije? Evo par najluđih...

Strahovi koji zvuče kao loš vic ili izmišljotina hormonima napucanog tinejdžera stvarno postoje - ne samo to, one obično dovode do svađa s partnerima i mogu vrlo lako uzrokovati prekid veze ili rastavu braka.

Savjet psihologa je jednostavan - nemojte bježati od svojih fobija nego uz stručnu pomoć pronađite uzroke koji najčešće leže u traumatičnim iskustvima u djetinjstvu.

Evo par fobija, pa vi vidite da se neka nije zalomila i vama:

Agarafobija - strah od dodira

Dishabiliofobija - strah od skidanja pred drugima

Esodofobija - strah od gubitka nevinosti

Eurotofobija - strah od ženskih genitalija

Falofobija - strah od muških genitalija, posebno u erekciji

Filematofobija - strah od ljubljenja

Gamofobija - strah od braka

Gimnofobija - strah od golotinje

Koitofobija - strah od seksualnog odnosa

Medomalakufobija - strah od gubitka ili nemogućnosti postizanja erekcije

Oneirogmofobija - strah od mokrih snova

Partenofobija - strah od djevica i mladih djevojaka

Patofobija - strah od (spolnih) bolesti

Skoptofobija - strah od promatranja

Spermatofobija - strah od sperme

Venustrafobija - strah od lijepih žena

Imate li koju?