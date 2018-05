Znate li koliko se važno zaštititi od sunca

Kreme za sunčanje prve su nam na listi stvari koje trebamo ponijeti na godišnji odmor, jer danas je većina ljudi puno svjesnija i zabrinutija zbog sve češće pojave rake kože nego što je bila prije desetak godina - no još uvijek čini premalo da bi se zaštitila, tvrde britanski znanstvenici iz Instituta za istraživanja raka provedenog na 2000 dobrovoljaca, prenose britanski mediji.

Naime, kako bismo se učinkovito zaštitili od štetnog djelovanja sunčevih zraka, potrebno je koristiti zaštitu čim sunce postane snažnije, preciznije, već u travnju morali bismo na cjelodnevnom boravku na otvorenom po sunčanom danu koristiti kremu za sunčanje.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u predstojećih 30 godina broj oboljelih od melanoma utrostručit će se, osobito s obzirom na promjenu klime koja će vjerojatno ubrzati razvoj problema. Stručnjaci upozoravaju kako ljudi moraju biti svjesni činjenice da se većina slučajeva raka kože može izbjeći.

Od vitalnog je značaja da svatko bude svjestan načina na koji se može zaštititi od štetnih sunčevih zraka, smatra profesor Richard Marais s britanskog Instituta za istraživanje raka koji je vodio istraživanje.

"Naravno, sve nas zabrinjavaju klimatske promjene i njihove dugoročne posljedice na vrijeme. No, korištenjem odgovrajućih zaštitnih krema možemo puno učiniti u zaštiti kože od potencijalnog razvoja raka."

Prema rezultatima istraživanja Instituta ustanovljeno je da je 60 posto ispitanika zabrinutije zbog potencijalnog raka kože nego prije deset godina, no, unatoč raširenijoj svijesti o opasnosti, čak 35 posto ih ne koristi nikakvu zaštitu. Činjenica je da su ljudi zabrinuti zbog podataka koje im podastiremo, no i dalje ne znaju brinuti o svojoj koži, tvrdi Rebecca Russel, menadžerica kampanje Cancer Reseearch UK's SunSmart i dodaje: - Nedovoljno je poznato da je u Velikoj Britaniji rak kože jedan od najčešćih kancerogenih bolesti te da se broj oboljelih od ranih osamdesetih udvostručio

. - Ohrabrujuća je činjenica da se većina slučajeva raka kože može izbjeći ako se postojanje bolesti ustanovi u ranoj fazi. Kreme sa zaštitnim faktorima mogu pomoći u zaštiti, no to nije dovoljno. Na vrlo jakome suncu koristite faktor zaštite 50, u vremenu od 11 do 15 sati budite u hladu, odjenite laganu majicu i pazite da ne izgorite - preporučuje Russel.