Znate li zašto nas seks zapravo usrećuje?

Seks nas čini sretnijima, to znamo svi i ne čini se kao neka velika mudrost, no znate li što je zapravo to što nas u seksu usrećuje?

Zanimljivo istraživanje objavljeno u Personality and Social Psychology Bulletin obuhvatilo je više od 400 ljudi koji su u vezama.

Ispitivali su ih koliko često se seksaju, koliko su sretni i zadovoljni životom te koliko 'nježnih dodira' imaju u svojim vezama.

Nježan dodir definirali su kao maženje, grljenje, ljubljenje i milovanje. U početku su zaključili da su ljudi koji se češće seksaju sretniji. Ali kad su dodali faktore 'nježnog dodirivanja', veza između seksa i sreće se promijenila.

Istraživači su zaključili kako seks vodi do nježnosti, a naklonost, ljubav i nježnost ustvari čine ljudski život sretnijim.

Stoga, istina je u tome da su redovite intimne veze s drugim ljudima ono što nas čini sretnijima, a ne obični hopa-cupa u krevetu...