Zvuči li ti ovo kao godišnji odmor iz snova?

Regeneracija, relaksiranje i punjenje energijom, meditacija i detoks tijela, najbolja organska hrana i osvježavajući vitaminski napici, potpuni odmor tijela, uma i duha u netaknutoj prirodi i luksuznom smještaju podno sunca i tik do azurno plavog mora. Ako ste si uspjeli zamisliti navedeno i u mašti odmah otputovati na opisano mjesto iz snova, znajte da ono postoji a mi ćemo vas odvesti na jedno takvo.

Vrlo često maštamo tokom godine o tih nekoliko dana, u najboljem slučaju tjedana koje donose blagodati godišnjeg odmora. No, godišnji odmor uvijek prekratko traje, te baš kada smo se napokon uspjeli prebaciti iz pete brzine u prvu i početi uživati u svakodnevnim trenucima, on se upravo završio. A mi smo se našli ponovno u uredu i u maštanju o nekom novom godišnjem odmoru iduće godine.

Da se zaista vratimo odmorni s godišnjeg odmora, napunjenih baterija i veselimo se novim poslovno životnim izazovima koji nas čekaju, potrebno je znati kako se stvarno odmoriti. Zvuči možda smiješno, jer svi se mi znamo i volimo odmarati zar ne? Pa ipak za potpuni odmor potrebno je znati izbaciti stres i nakupljene toksine tokom godine u našem organizmu, te aktivirati parasimpatički živčani sustav koji ustvari regenerira tijelo. Ako nismo opušteni, a 'odmaramo se', nećemo se revitalizirati. Naš parasimpatički sustav zaslužan je za kvalitetan odmor, te aktivira krvotok da cirkulira ravnomjerno po svim dijelovima tijela i na taj način pomaže tijelu da se obnavlja, revitalizira i oslobodi od toksina.

Ako smo prečesto pod stresom i napeti, produženo stanje drugog tzv. simpatičkog sustava, koji djeluje upravo suprotno od opuštenog stanja, može dovesti do raznih oboljenja organa, slabljenja imunološkog sustava, nakupljanja masnih naslaga u tijelu i naposljetku težoj aktivaciji parasimpatičkog sustava. Što znači, teže ćemo se ubaciti u prvu brzinu, um će nam biti stalno u pogonu kao da smo u vrevi svakodnevnog posla, a tjelesni sustav i dalje napet.

Trebali bismo znati da postoje izvori energije oko nas kojima se možemo napuniti i revitalizirati, te koji su nam konstantno dostupni, tokom cijele godine a ne samo za vrijeme ljetnog godišnjeg odmora.

Pa ipak, možda su najviše dostupni za vrijeme ljeta. Pogađate, to su sunce, svježi zrak, more itd. Blagodat morske vode bazira se na činjenici da ima identičnu pH vrijednost kao zdrava ljudska krv, sadrži minerale i elemente u točnim omjerima koji su potrebni ljudskom organizmu, između ostalog i element magnezija koji povoljno utječe na otpuštanje stresa, te joda koji je ljudskom organizmu neophodan za proizvodnju dvaju važnih hormona štitnjače.

Osim što kupanje u moru omogućuje vašem tijelu 'slanu' detoksikacijsku hidroterapiju, more ima veliko elektromagnetsko energetsko polje koje prirodno puni i uravnotežuje ljudski energetski sustav. To značajno pridonosi procesu obnove te ubrzava čišćenje cijelog ljudskog organizma.

Boravak na suncu ljeti, u većoj mjeri nego kada nismo na godišnjem, jer priznajmo većinu dana smo tada u uredu, je jedan od razloga osjećaja zadovoljstva tijekom boravka na moru...Sunce naime potiče proizvodnju vitamina D, te hormona serotonina poznatijeg i kao hormona sreće koji se preko noći pretvara u melatonin odnosno hormon mladolikosti i regeneracije.

Eto još jednog sasvim logičnog razloga zašto se tako dobro osjećamo tijekom (ljetnog) godišnjeg odmora.

No ono što godišnji odmor čini onim iz snova je upravo holističan pristup odmoru. Ako radite vježbe disanja tzv pranajame koje vas u 10 minuta napune energijom kao da ste se upravo vratili iz spa tretmana, ili Whole Body Yoga program (satovi joge) ujutro i navečer uz izlazak i zalazak sunca, meditaciju ili wellness šetnje, sve to uz more, na svježem morsku zraku okruženi aromatičnim raslinjem, možete zamisliti koliko je veći učinak opuštanja i punjenja energijom.

Pranajama je drevna disciplina disanja, a temelji se na unosu prane ili energije u naše tijelo putem vježbi disanja. Također vježbama disanja možemo izbaciti 70% toksina iz tijela, dok se preostalih 30% izbacuje kroz znojenje, mokrenje i stolicu. Prana se u našem tijelu pohranjuje u mozgu i živčanim centrima, drugim riječima postaje hrana za daljnji rad, snagu i vitalnost tijela i uma. Radeći pranajame na svježem morskom zraku koji je ispunjen česticama soli i negativnih iona vodika, omogućuje da lakše apsorbiramo kisik, da se pročišćuje organizam te da se aktiviraju neuroni u mozgu.

Meditacija i joga su već opće prihvaćeni alati za postizanje balansa tijela, uma i duha. Pomažu većoj fleksibilnost cijelog tijela, uklanjaju mokraćnu kiselinu iz zglobova i tijela, ispravljaju posturu, povećavaju imunitet tijela, smiruju um. Mogu se kombinirati sa šetnjom kao wellness šetnje. A kada smo kod šetnji dok ste na godišnjem odmoru i u prirodi, zaboravite na japanke, anatomske sandale... hodajte bosi i budite zdravi. To je znanstveno dokazano pomoću drevne discipline akupresure. Na našim stopalima, kao i dlanovima, postoje točke koje su povezane s našim vitalnim organima. Stimuliranjem tih točaka, metodom pritiska ili kada hodamo bosi, masiramo unutarnje organe i poboljšavamo protok vitalne energije kroz njih.

Kako se uz dobru zabavu i opuštanje, neizbježno veže i hrana, prilagodite svoju prehranu ljetnim vrućinama i tijelo će vam biti zahvalno ne samo ljeti nego i tijekom cijele godine. Vitaminske bombe u obliku smoothija ili prirodnih sokova, najbolje od voća i povrća narančaste boje (mrkva, dinja i marelica) jer sadrže betakaroten koji štiti kožu prilikom izlaganja UV zrakama ili ljeti popularne lubenice koja se sastoji 90% od vode i dobra je za bubrege, te lagane juhe, salate i puno vode odličan su izbor za ljetnu prehranu. Sjetite se one poslovice i neka hrana bude vaš lijek, a lijek vaša hrana.

Sve to vas čeka na Divine Energy Retreatu koji je Divine Energy Park pripremio za vas ovo ljeto, na eko otoku Silbi u Vili Maslinski dvori od 7. do 14. srpnja ili u Rogoznici u prekrasnoj prirodi gdje je smještena Vila Lanterna s bazenom i prekrasnim pogledom na more od 3. do 10. rujna.